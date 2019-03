'É um saco isso ter sido público', desabafa Khloé Kardashian sobre separação

A nova temporada de Keeping Up With The Kardashians estreia em pouco dias e os telespectadores já podem aguardar os detalhes da separação de Khloé Kardashian e Tristan Thompson.

O casal terminou o relacionamento após o jogador de basquete supostamente trair a empresária com Jordyn Woods, melhor amiga de Kylie Jenner.

"É um saco isso ter sido público. Eu não sou apenas uma série de televisão. Isso é minha vida", diz Khloé. Em outros momentos, ela surge chorando e chega até a gritar a palavra "mentirosa", provavelmente em referência à entrevista de Jordyn Woods no programa Red Table Talk, onde a jovem de 21 anos revelou que Tristan a beijou.

Assista ao trailer da nova temporada, que estreia em 31 de março, próximo domingo:

Clique aqui