'É contra minha natureza', rebate Nick Carter sobre acusações de estupro

O cantor Nick Carter, conhecido por integrar a boy band Backstreet Boys, rebateu as acusações de estupro das quais foi acusado recentemente.

"Estou chocado e entristecido pelas acusações da srta. Schuman. Melissa nunca expressou para mim que nada do que fizemos não tenha sido consensual no período em que estivemos juntos. É contra a minha natureza e tudo que eu defendo. Nunca causaria desconforto ou machucaria alguém intencionalmente.", disse ele.

Nick afirmou que gravou uma música e um programa de TV junto a Melissa, mas sempre foi "respeitoso" e "compreensivo" com ela, "tanto pessoal quanto profissionalmente". "Esta é a primeira vez que escuto essas acusações, quase duas décadas depois", ressaltou.

As acusações foram feitas por Melissa Schuman, cantora que integrou o grupo Dream no começo da última década. Ela alega que Carter fez sexo com ela contra sua vontade enquanto estiveram juntos em 2002, e que preferiu não levar as acusações adiantes porque Carter "tinha o advogado mais poderoso do país".