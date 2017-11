Dua Lipa faz 'regras' para não se gastar dinheiro no Natal

A cantora Dua Lipa, que recentemente esteve no Brasil, levou sua listas de regras para o âmbito das questões financeiras. A britânica é a interprete da música "New Rules", hit de 2017 sobre regras para esquecer e superar um relacionamento.

No Twitter, um internauta perguntou à cantora se ela teria regras para não falir no Natal, época de festas, presentes e, claro, muitas despesas.

Dua respondeu com três sugestões: jogar fora o calendário, terminar o relacionamento - assim tem-se um presente a menos -, e casar-se com Grinch, personagem que quer eliminar as lembranças e os costumes natalinos das pessoas.

Usuários se empolgaram com a publicação, que provavelmente será seguida "à risca". "Se a Dua não cria regras pra outras coisas além de driblar o ex, a gente faz ela criar", disse, por exemplo, uma usuária do Twitter.