Drica Moraes revela que conheceu doador que a salvou da leucemia

A leucemia é uma página virada na vida da atriz Drica Moraes. Curada da doença, ela revelou que se tornou próxima do doador de medula que a salvou do câncer.

"Eu fui salva por uma pessoa do interior do Mato Grosso, eletricista, que virou meu amigo, meu irmão", declarou Drica, em entrevista ao ator Lázaro Ramos, que comanda o programa Espelho, no Canal Brasil.

Segundo a atriz, o doador se inscreveu no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Ele fazia um curso de jangada em um rio perto de casa, quando uma equipe do Sistema Único de Saúde (SUS) passou no local e fez a inscrição. "Um milagre da vida, muito legal o jeito que as coisas acontecem", exaltou a artista.

Drica ainda falou sobre como a leucemia a fez mudar sua forma de pensar. "Você perde todos os medos de envelhecer, as vaidades passam com o tempo e você vai se transformando", afirmou. "É tão bom sobreviver a uma coisa grave porque você ganha um bônus, sabe? Parece que você sai do outro lado com uma poupança garantida de como aproveitar a vida melhor", completou a atriz.

