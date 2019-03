Dramas, sessão acessível, título nacional e em espanhol; confira a programação do Cine Sesc

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 - Foto: Divulgação

A programação do Cine Sesc para a próxima semana traz títulos de diversas vertentes às salas de cinema do Sesc Cultura e Sesc Corumbá, incluindo a sessão acessível, na Capital. As exibições são todas gratuitas.



O drama argentino "Paulina" é o título em exibição nas sessões regulares dos dias 13 (às 15h e às 19h) e 15 (às 19 horas), no Sesc Cultura. O longa conta a história de uma mulher de 28 anos que larga uma promissora carreira na advocacia para ser professora em uma região problemática da Argentina, mas que tem sua crença colocada à prova ao ser estuprada por um grupo de alunos.



A sessão "Cine Sesc Acessível" será dia 14, quinta-feira, às 15 horas, quando será exibido o longa sueco "Eu sou Ingrid Bergman", um olhar mais atento aos momentos marcantes da vida da jovem garota sueca que se tornou uma das mais celebradas atrizes do cinema americano.



Sesc Corumbá – Dias 12 de março às 19h e 16 às 15h tem na programação do Sesc Corumbá o filme "Com amor, Van Gogh", sobre um homem que parte para Arles na esperança de encontrar algum contato com a família do pintor falecido há um ano. Lá, inicia uma investigação junto às pessoas que conheceram Van Gogh, no intuito de decifrar se ele realmente se matou.



Dia 13, às 19 horas o Sesc Corumbá terá sessão "Brasil na Tela, com "Xingu", de Cao Hamburguer. Trata-se da história dos irmãos Villas-Bôas em sua jornada de desbravamento do Brasil. Eles entram em contato com aldeias indígenas, ajudando a defender a sua cultura e criando o Parque Nacional do Xingu.



Dia 16 de março, sábado, às 19h, acontece o primeiro Cine Charlas de 2019 do Sesc Corumbá com o filme "Últimos dias em Havana". A sessão é gratuita e após a exibição, haverá uma interlocução sobre o filme, toda em espanhol, realizada por professores e universitários do curso de Letras da UFMS/CPAN.



Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms