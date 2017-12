Doze atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

Em única apresentação, o Especial de Natal Tiquequê reúne sucessos do grupo Tiquequê, canções inéditas e músicas natalinas populares, sempre apostando na mistura de linguagens, com coreografias inusitadas e percussão corporal. 50 min. Livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3448-5061. Dom. (3), 15h. R$ 60/R$ 80.

LIVROS

Almanaque Histórias em Quadrinhos de A a Z

No lançamento do livro de Aurea Gil e Juliana Kaiser, voltado para crianças e fãs do universo geek, o evento organiza um encontro de cosplayers, que se reúnem fantasiados como seus personagens favoritos e participam de bate-papo - às 16h30 - e sessão de autógrafos - a partir das 17h15 - com as autoras. Geek.Etc.Br. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4033. Dom. (3), 16h/19h45. Grátis.

MOSTRA

A História do Castelo Rá-Tim-Bum

A exposição fotográfica reúne 20 imagens do seriado exibido nos anos 1990, que retratam curiosidades sobre a trajetória do programa. O espaço inclui uma loja com produtos oficiais. Shopping Center 3. Piso Cinelândia. Av. Paulista, 2.064, metrô Consolação, 3285-2458. 11h/21h (sáb. e dom., até 20h). Grátis. Até 4/2/2018.

MÚSICA

Bê a Bach

Com flauta, violão e violoncelo, quatro atrizes traduzem o universo sonoro do alemão Bach para as crianças, em um espetáculo repleto de dança e música ao vivo. CCBB (112 lug.). R. Álvaro Penteado, 112, Sé, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 16/12.

Teleco & Teco - Nova Geração

No show musical, os irmãos Teleco (Lucas Godoy) e Teco (Rodrigo Maiellaro) entram na máquina do tempo do professor Nabuco e passam por várias confusões e aventuras no Planeta Alegria. O espetáculo tem abertura com o pocket show O Diário de Mika Em: o Mundo É Novo para Mim. 90 min. Livre. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. Sáb., 16h. R$ 50. Até 9/12.

NATAL

Decorando a loja Lego para o Natal

Crianças de 3 a 12 anos podem construir enfeites de Natal com as peças da marca. A atividade dura cerca de 20 minutos e as criações escolhidas farão parte da decoração do espaço e da vitrine durante o mês de dezembro. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Butantã, 3552-3560. Hoje (1º) e sáb. (2), 10h/22h; dom. (3), 14h/20h. Grátis.

TEATRO

Aurélio e o Grande Mistério

Com texto e direção de Samuel Carrasco, o espetáculo conta a história de um hamster que quer se tornar membro da Academia Brasileira de Letras. A peça discute temas como sonhos, esperança e a relação com o tempo. 50 min. Livre. Teatro Dr. Botica (253 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, 98193-0556. Sáb. (2) e dom. (3), 17h. R$ 40.

Eufonia

Com toque surrealista, o espetáculo da Cia. dos Pés aborda o processo de aprendizado da fala entre as crianças, que, desde cedo, fazem contato por meio de olhares, gestos e sorrisos. 50 min. Livre. Centro Cultural Fiesp. Mezanino (50 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. 6ª, 15h; sáb., 11h e 15h; dom., 11h. Grátis (reservas pelo site: bit.ly/sesisp). Até 17/12.

Mequetrefe Sorrateiro

Com direção de Marcello Airoldi, o espetáculo aborda o universo de Menino, que se vê diante da separação dos pais e tem seus prazeres e conhecimentos roubados por um ser desconhecido. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. (2) e dom. (3), 15h. R$ 30/R$ 50.

O Pavão Misterioso

Do grupo Namakaca, o espetáculo mistura circo, música e literatura de cordel. Na história, João Batista viaja pelo mundo e acaba se apaixonando por Creuza, jovem que vive presa em um quarto na Grécia. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 10/12.

Salve, Malala!

Duas crianças ocupam a escola para contar histórias de professores e outros habitantes que resistiram às ordens de um rei mandão. Da Cia. La Leche, o espetáculo reflete sobre a importância do aprendizado e os esforços porum mundo mais igualitário. Dir. Cris Lozano. 60 min. Livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (3), 13h. Grátis.

Space Invaders

Com músicas de David Bowie, a peça da Cia. do Fubá é dirigida e escrita por Fernanda Gama e revela o olhar de Caio, adolescente que se sente isolado como um astronauta fora de órbita e traduz sua experiência em uma HQ. 75 min. 12 anos. Espaço Elevador (41 lug.). R. 13 de Maio, 222, Bela Vista, 3477-7732. Sáb. e dom., 19h. R$ 30. Até 1