Doze atrações infantis para o fim de semana eem SP

Do grupo Namakaca, O Pavão Misterioso mistura circo, música e literatura de cordel. Na história, João Batista viaja pelo mundo e acaba se apaixonando por Creuza, jovem que vive presa em um quarto na Grécia. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Estreia dom. (12). Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 10/12.

CIRCO

Bingo

Os atores Álvaro Lages, Rhena de Faria e Claudio Thebas interpretam palhaços que propõem uma partida de bingo, com o sorteio dos números feito a partir de perguntas e enigmas. 60 min. Livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos (800 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Estreia dom. (12). Dom., 13h. Grátis. Até 26/11.

MÚSICA

Barulhinho Barulhão

O show do Grupo Tiquequê apresenta canções inéditas com coreografias inusitadas e percussão corporal. O repertório inclui sucessos e novidades, como 'Trava-língua' e 'Quero Começar'. 60 min. Livre. Sesc Pq. Dom Pedro II. Galpão. Pça. São Vito, s/nº, 3311-9651. 4ª (15), 16h. Grátis.

Tchiribim Tchiribom

Fortuna e Hélio Ziskind fazem temporada de shows baseados no lançamento do CD 'Tchiribim Tchiribom - Cantando Pelo Mundo', com canções inéditas de diversos povos e culturas. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia sáb. (11). Sáb. e dom., 12h. Sessões extra: 4ª (15) e 20/11. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 26/11.

TEATRO

Admirável Nino Novo

Após 20 anos, Cassio Scapin interpreta Nino mais uma vez. Com direção de Maurício Guilherme, a montagem inclui o Espírito da Aventura, na voz de Ney Matogrosso. 60 min. Livre. Teatro das Artes (769 lug.). Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Sáb. (11) e dom. (12), 17h. R$ 60/R$ 70.

Caixa Mágica

Dirigida por Cris Lozano, a peça conta a história da arte dramática pela perspectiva de quem trabalha atrás do palco. Após a apresentação, o programa Fazendo Cena conduz a plateia em uma visita aos bastidores do teatro. 120 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Dom. (12), 11h. R$ 80.

Eufonia

Com estilo surrealista, o espetáculo da Cia. dos Pés aborda o processo de aprendizagem da fala das crianças, que desde cedo fazem contato através de olhares, gestos e sorrisos. 50 min. Livre. Centro Cultural Fiesp. Mezanino (50 lug.). Av. Paulista, 1.313, Cerq. César, 3528-2000. Estreia nesta sexta, 10. 6ª, 15h; sáb., 11h e 15h; dom., 11h. Grátis (reservas pelo site: bit.ly/sesisp)

Fala Sério, Gente!

Baseada nos livros de Thalita Rebouças, a peça infantojuvenil questiona a hora certa para começar a namorar, por que as mães sempre tratam os filhos como crianças e outros dilemas adolescentes. 70 min. Livre. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Nesta sexta, 10 e sáb. (11), 19h. R$ 70.

Oliver Twist

Inspirada na obra homônima de Charles Dickens, a montagem da Cia. Um tem direção de Rodrigo Audi e narra as aventuras de um garoto órfão durante a recessão inglesa no século 19. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Dom. (12), 11h. R$ 5/R$ 17.

Os Servos de Pan

O espetáculo mescla poesia, música, dança e manipulação de bonecos em uma história sobre os seres dos elementos terra, água, ar e fogo que, sob o comando do deus Pan, regem a grande orquestra da vida. 70 min. Livre. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Estreia sáb. (11). Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 26/11.

Solas de Vento

Para celebrar dez anos de existência, o grupo apresenta repertório de espetáculos infantis e circenses. Esta semana, Os Perdidos retrata dois viajantes que usam apenas uma escada e um mapa para chegar ao destino certo. 30 min. Livre. Sesc Pompeia. Área de Convivência. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (11), dom. (12) e 4ª (15), 17h. Grátis. Inf.: bit.ly/SolasV

Teatro na Janela

Como parte da programação da 11ª Bienal de Arquitetura, o Grupo Esparrama apresenta o espetáculo Esparrama pela Janela no Minhocão (altura do nº 158 da Av. Amaral Gurgel). Na história, um morador cansado do caos da cidade resolve transformar tudo ao seu redor em música. 45 min. Livre. Elevado Costa e Silva, metrô S. Cecília, 99568-8773. Dom. (12), 16h. Grátis. Inf.: bit.ly/Esparrama