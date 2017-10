Doze atrações infantis para fim de semana na cidade de SP

Com direção de Marcello Airoldi, "Mequetrefe Sorrateiro" aborda o universo de Menino, que se vê diante da separação dos pais e tem seus prazeres e conhecimentos roubados por um ser desconhecido. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, tel. 3226-7300. Estreia sáb. (28). Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 50. Até 3/12.

MOSTRA

Navegar - Uma Expedição por Imaginários

Do Grupo Esparrama, "Navegar" é uma exposição sobre o imaginário infantil, construída a partir de vivências com crianças de três regiões de São Paulo, para explorar o que pensam sobre a cidade. O projeto reúne fotografias, poesias e desenhos. Biblioteca Jornalista Roberto Marinho. Av. Eng. Heitor Antônio Eiras García, 1.870, Jd. Esmeralda, tel. 3732-4512. 8h/20h30 (sáb. e dom., 10h/ 18h30). Grátis. Até 11/11.

TEATRO

As Aventuras do Dr. Botica

Do Grupo Giramundo, a peça usa 14 bonecos controlados por atores e conta a história de Dr. Botica e Fido, que vivem cercados de amigos em um mundo mágico. No Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, próximo ao teatro, a mostra "Mundo Giramundo" exibe cerca de 60 bonecos do grupo. 50 min. Livre. Teatro Dr. Botica (253 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, tel. 2090-7400. Sáb. (28) e dom. (29), 17h. R$ 50.

Bela Adormecida

Dirigido pelo italiano Billy Bond, o musical conta com 40 personagens e vários efeitos especiais. 110 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, tel. 3670-4100. Sáb. (28), 15h; dom. (29), 11h30 e 15h. R$ 60/R$ 140.

Bita e a Imaginação que Sumiu

A adaptação teatral do Mundo Bita, canal no Youtube, explora linguagem multiplataforma com 11 músicas autorais e conta a aventura de Bita e seus amigos, que tentam combater a falta de imaginação no planeta em que habitam. 50 min. Livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, tel. 3472-2229. Sáb. (28) e dom. (29), 16h. R$ 60.

A Mala de Hana

A peça dirigida por Marcelo Klabin é uma adaptação do livro homônimo da canadense Karen Levine e conta a história de Fumiko, diretora que busca com seus alunos detalhes sobre a dona de uma mala. A aventura acaba retratando a vida das crianças no Holocausto, em paralelo com a visão atual da realidade. 60 min. 8 anos. Teatro Anne Frank (260 lug.). R. Hungria, 1.000, Pinheiros, tel. 3818-8888. Dom., 17h. R$ 40. Até 12/11.

Marcelo, Marmelo, Martelo e Outras Histórias

Por meio de três contos de Ruth Rocha, a peça dirigida por Marcelo Peroni revela o cotidiano de crianças cheias de personalidade que vivem na cidade. 50 min. 4 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. Sáb. (28) e dom. (29), 17h40. R$ 40.

Numvaiduê

O espetáculo dos Doutores da Alegria é conduzido por palhaços 'besteirologistas' em um hospital abandonado. 50 min. Livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, tel. 3170-4059. Sáb. (28) e dom. (29), 15h. R$ 20.

Oliver Twist

Inspirada na obra homônima de Charles Dickens, a montagem da Cia. Um tem direção de Rodrigo Audi e narra as aventuras de um garoto órfão durante a recessão inglesa no século 19. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, tel. 3350-6300. Estreia dom. (29). Dom., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 12/11.

Scaratuja

Para bebês de até três anos, o espetáculo explora linguagem não verbal e desenvolve cenas a partir de linhas e desenhos. Cada sessão reserva 25 minutos para as crianças explorarem o espaço e interagirem com os atores no final. Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. Dom. (29), 11h. R$ 120.

ESPECIAL

Festa do Saci Pererê

A terceira edição da festa de aniversário da figura folclórica é organizada pelo projeto SapéCapoeira e conta com rodas de samba e capoeira, brincadeiras tradicionais e bingo com camisetas exclusivas do espaço. Espaço Pé de Baraúna. R. Desembargador Teodomiro Dias, 26, Butantã, tel. 2528-1916. Dom. (29), 14h/18h. Grátis.

Walking Tour Kids

Com agendamento por telefone, o tour dividido em duas partes é conduzido por guias, que apresentam pontos turísticos da cidade, como Viaduto do Chá, Vale do Anhangabaú e o Edifício Martinelli. Novotel Jaraguá. R. Martins Fontes, 71, Centro, tel. 3154-2299. Dom. (29), 10h30/13h e 14h30/ 15h30. Grátis.