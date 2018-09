Dori Caymmi e Marcos Valle em comemoração

Os bossa-novistas da chamada segunda geração, Dori Caymmi e Marcos Valle, estarão lado a lado nos dias 29 e 30 no teatro do Sesc Pompeia. Os compositores vão comemorar no palco 75 anos de vida e 55 anos de amizade com um repertório que passa pela bossa e pela Era dos Festivais, com músicas como Saveiros, (Dori e Nelson Motta) e O Cantador (também em parceria com Motta). O Sesc Pompeia fica na Rua Clélia, 93, tel. 3871-7700. No sábado, o show começa às 21h e, no domingo, às 18h. R$ 15 a R$ 50. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.