DonCesão encara os fantasmas da depressão em nova música

Numa espiral, a cabeça rodopia, para baixo.

A gravidade puxa, impiedosa, para os lugares mais escuros que a mente humana pode desbravar.

Difícil de se livrar dela, de fato.

Teme-se o retorno.

DonCesão, em seu novo single, trata do maior mal da humanidade contemporânea. Boa Noite, Depressão, a música, é um retrato de um momento no qual o mundo exterior se esvai.

A doença não é romantizada, antes que os mais apressados apareçam por aqui. O trabalho do rapper é de esmiuçar o momento sombrio e solitário.

DonCesão ambienta o ouvinte para o instante no qual as cores se esvaem. Acomoda os beats em notas de instrumental esparramadas, de fundo, que pincelam o tom sombrio da faixa.

Tudo se torna cinza. O que há ao redor é tragado para o centro desse furacão.

As rimas promovem o diálogo entre o indivíduo e a doença, em um fluxo de pensamento solitário que cogita as opções e saídas desse quadro.

A depressão é um labirinto do qual é difícil sair.

O que Doncesão faz, com o auxílio de Bril, que também rima na faixa, é apontar aspectos sobre uma questão que é tão íntima e, por isso mesmo, de difícil identificação e, por consequência, tratamento.

"Disseram uma hora passa /

Eu não acredito eu não espero porque /

Contra mim mesmo seria defesa legítima"

O videoclipe, lançado com exclusividade pelo Outra Coisa, nesta semana apresenta o rapper no momento de retração. As intervenções gráficas - desenvolvidas pelo estúdio FatDog, com as ilustrações de Daniel W - auxiliam os versos a sustentar a zona limítrofe entre realidade e imaginação vivido pelo personagem.

A direção do videoclipe é assinada por Cauã Csik e Cherry Rocha.