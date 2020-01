Domingo terá orientação sobre trânsito e apresentações culturais no Parque dos Poderes

Campo Grande (MS) – O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em parceria com a Fundação da Cultura (FCMS), dará início neste domingo, (12.01) a um grande projeto que promete movimentar as manhãs de domingo no Parque dos Poderes. Com atividades culturais, lazer e dicas de segurança no trânsito, o “Projeto Verão no Parque”, acontecerá aos domingos de janeiro e fevereiro e visa proporcionar entretenimento, qualidade de vida à população e um trânsito mais seguro.

Durante a ação, a equipe de educação de trânsito e o setor de fiscalização Departamento estará realizando atividades infantis e dicas de trânsito a respeito dos equipamentos obrigatórios. Haverá também apresentações de muita música com artistas regionais.

Conforme a agente de fiscalização de trânsito, Claudia Roberta, durante a ação os agentes darão dicas de segurança e orientações sobre o uso correto do transbike. “Além disso, ressaltar as boas práticas de circulação”, comenta.

O simulador de embriaguez fará parte da ação. O equipamento possui dois tipos de lentes que demonstram os efeitos da bebida alcoólica em baixo e alto teor, abordando os riscos de ingerir bebida alcoólica associado a condução de veículo automotor. O Detran também orientará a população sobre o uso correto da bicicleta na rua e seus equipamentos. A diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Elijane coelho, explica que além dos simuladores também será realizado um circuito de bicicleta. “O circuito é voltado para crianças de 6 a 12 anos, com o intuito de orientar o comportamento seguro dos ciclistas”, comenta.

Elijane ressalta a importância do projeto. “Toda população está convidada para participar deste importante momento, além do lazer com a família, todos sairão informados sobre a segurança no trânsito, que irá gerar reflexão e mudança de comportamento”.

A ação acontece das 8h às 11h30 no Parque dos Poderes, localizado na Avenida do Poeta em frente à água de coco.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detan-MS)

Foto: Arquivo