Domingo é dia de Autocine

O autocine da cidade transmite hoje (12) “Tito e os Pássaros” - ( Foto: Divulgação/ Internet)

O autocine da cidade transmite hoje (12) “Tito e os Pássaros”, além deste filme ainda será exibido “O Menino que Engoliu o Sol”, um curta-metragem baseado no universo poético de Manoel de Barros, no mito do fogo dos índios Guató, e no livro infantil homônimo de Ricardo Pieretti Câmara. As duas atrações serão exibidas na sessão das 18h. A sessão das 20h foi cancelada devido à mudança no toque de recolher anunciado pelo prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad.

SINOPSE

Tito e os Pássaros (Animação, 83 min, 2018, Brasil) - Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto Dias. O filme conta a história de um menino que é responsável, junto com seu pai, por achar a cura para uma doença que é contraída após a pessoa tomar um susto.

O Menino que Engoliu o Sol (Animação/ 7 min. / 2019 / Brasil) - Ricardo Pieretti. Curta-metragem baseado no universo poético de Manoel de Barros, no mito do fogo dos índios Guató, e no livro infantil homônimo O Menino que engoliu o sol, de Ricardo Pieretti Câmara. Quando o dia dorme, o Menino tem tanto medo do escuro que não quer dormir, nem comer, pois sua barriga está cheia de medo. São 13 episódios com 7 min. Episódio 1 - https://youtu.be/jCHUuTyYhM0

Serviço

Os ingressos para as duas sessões são limitados e devem ser retirados na quarta-feira (08), a partir das 8h na Praça dos Imigrantes. No dia do evento é preciso chegar com 30 minutos de antecedência. A Praça dos Imigrantes está localizada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. A UFMS está localizada na avenida Costa e Silva, s/n – bairro Universitário. Mais informações pelos telefones 3316-9157 ou 4042-1313, ramal 4307.