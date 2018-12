'Dói demais no corpo e na alma', diz Chico Lang após morte do filho

O filho de Chico Lang, Paulo Lang, morreu na noite de domingo, 9, após se jogar da janela do prédio onde morava, próximo ao estádio Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo. "Um pai enterrar um filho é antinatural e dói demais no corpo e na alma. Gostaria que fosse o contrário", escreveu em seu perfil no Instagram. "É uma saudade imensa. Todo resto é bobagem. Poder, dinheiro, inveja, ciúme, vaidade e cobiça. Que Deus o tenha", completou. Paulo Lang faria 24 anos no próximo dia 16.