Doença do pai faz Britney Spears se internar em clínica de saúde mental, diz TMZ

Britney Spears ingressou em uma clínica de saúde mental devido à angústia provocada pela enfermidade do pai dela, segundo informações reveladas pelo site TMZ.

A cantora de 37 anos se internou na semana passada e a previsão é que fique no local por um mês, segundo fontes consultadas pelo portal. Elas afirmaram, ainda, que o estado dela "é sério e não apresenta melhora".

Britney teria ficado sobrecarregada devido aos problemas de saúde do pai, Jamie Spears, que foi submetido a duas cirurgias por conta de complicações no intestino e no cólon.

Em janeiro, ela comunicou que faria uma pausa na carreira para se focar na saúde do pai. Na ocasião, ela disse que Jamie havia sido hospitalizado no ano passado e "quase morreu".

O pai da artista teve um importante papel nos momentos mais difíceis da vida da cantora e chegou a assumir a tutela dos filhos dela quando, em 2008, Britney ingressou em um centro psiquiátrico e perdeu a guarda das crianças.

Nesta quarta-feira, 3, Britney compartilhou uma foto no Instagram com a seguinte mensagem: "Apaixone-se por cuidar de você mesmo, da mente, do corpo e do espírito" e que "todos nós precisamos tirar um tempotodos nós precisamos tirar um tempo".

Sam Asghari, namorado da cantora, replicou a imagem em seu perfil e acrescentou que "isso não significa fraqueza, isso é um sinal de absoluta força. As pessoas deveriam apenas se inspirar com isso, pelo menos eu estou".