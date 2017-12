Documentário sobre David Bowie ganha novo trailer

O documentário sobre a vida de David Bowie ganhou um novo trailer. A produção estreia na HBO no dia 8 de janeiro de 2018, data em que o camaleão do rock completaria 71 anos de idade. "David Bowie: The Last Five Years" conta a história dos álbuns "The Next Day" (2013) e "Blackstar" (2016), os dois últimos discos do artista britânico.

Dirigido por Francis Whately e com participação de Tony Visconti, Earl Slick e Carlos Alomar, o filme foi produzido pela BBC e estreou no Reino Unido no começo deste ano. Confira no link a seguir o trailer do documentário: https://youtu.be/OwuuDpwPYxo