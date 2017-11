Documentário sobre ambientalistas gaúchas é premiado na Itália

O documentário "Substantivo Feminino", da diretora gaúcha Daniela Sallet em parceria com o colombiano Juan Zapata, foi um dos premiados no 33º Festival do Cinema Latino Americano de Trieste na noite deste domingo, 26.

O longa brasileiro venceu na categoria Compromisso Civil no festival italiano. Com roteiro da própria Sallet, o filme segue a trajetória das ativistas Magda Renner e Giselda Castro, nomes importantes da militância ambiental no Rio Grande do Sul.

Ambas tiveram destaque no movimento em defesa do meio ambiente ao redor do mundo. O documentário conta com depoimentos de ativistas brasileiros e também, que conviveram com elas.

"É um orgulho a trajetória de ativistas do sul do Brasil inspirar esta premiação em um festival tradicional como o de Trieste. Significa o quanto as promoções da cidadania e das causas femininas seguem atuais e necessárias", avaliou Daniela Sallet.

"Substantivo Feminino" já havia recebido, em junho passado, Menção Honrosa na 6º Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, em São Paulo. Além disso, o filme foi exibido em mostras do 45º Festival de Cinema de Gramado e no Uruguai.