Documentário “O Homem Pode Voar – A Saga de Santos Dumont” traz imagens em movimento inéditas do aviador

O ano de 2017 começa com estreias no Curta!. Na segunda, dia 2, às 18h30, o canal exibe o documentário inédito na TV “O Homem Pode Voar – A Saga de Santos Dumont”, que revela a trajetória de Alberto Santos Dumont através de imagens garimpadas ao longo de dois anos de pesquisas em arquivos e coleções particulares de várias partes do mundo. Com direção de Nelson Hoineff, o filme apresenta 18 minutos de imagens em movimento de Santos Dumont, sendo a maior parte delas inéditas e narra como o jovem que foi a Paris para acompanhar um tratamento de saúde do pai, no início do século XX, se tornou o ‘pai da aviação’, com o voo do 14 Bis.

Na Terça das Artes, dia 3, às 22h25, o Curta! exibe o documentário “Bernardes”, que revela a personalidade afiada, questionadora e bem-humorada do arquiteto Sérgio Bernardes. O longa-metragem, escolhido como finalista do 19º Festival Internacional de Documentários “É tudo Verdade”, em 2014, parte da busca de Thiago Bernardes, neto do arquiteto, por entender as trajetórias profissional, pessoal e filosófica do avô, morto em 2002, aos 82 anos. Arquiteto, urbanista, designer, escritor, poeta e inventor, Sérgio Bernardes multiplicou talentos ao longo de sua trajetória. Ele assinou projetos que fazem parte da identidade de cidades brasileiras, como o Pavilhão de São Cristóvão e os Postos de Salvamento da Orla das praias, no Rio de Janeiro; o Palácio do Governo do Ceará; e o Hotel Tambaú, na Paraíba, além da lendária casa de Lota Macedo Soares, no Rio.

O episódio inédito da série exclusiva “Grandes Cenas”, na Quarta de Cinema, dia 4, às 23h45, analisa a sequência final do filme “O Pântano” (2001), da diretora Lucrecia Martel. Matheus Nachtergaele apresenta o depoimento do técnico de som Guido Berenblum, que detalha o processo de criação da cena da piscina, na qual o som assume a narrativa, uma característica dos filmes de Lucrecia. Ao final do episódio, a cena é exibida.

Ainda na Quarta de Cinema, a faixa “A Vida É Curta!” resgata três dos principais curtas de ficção apresentados ao longo de 2016. Abrindo essa retrospectiva, “Chapa”, de Fábio Montanari. Vencedor dos prêmios “Aquisição Canal Curta!” e “Porta Curtas” no “Festival Internacional de Curtas de São Paulo” de 2015, “Chapa” conta a história de dois amigos, Chapa e Feola, que são injustamente demitidos da padaria onde trabalharam por mais de 20 anos. Eles decidem se vingar e assaltar o local. Mas precisam terminar antes que o primeiro jogo do Brasil na Copa comece. Depois, é a vez de “Lição de Esqui”. Filmado em Fortaleza, o curta conta a história de dois amigos que discutem, brigam, e conversam quando um deles decide viajar sozinho para o Canadá. “Lição de Esqui” foi escolhido como melhor curta-metragem no Festival de Brasília de 2013. Encerrando a faixa, “Avós”. Em cena, Leo comemora seu décimo aniversário. De uma avó, ele ganha meias; da outra, cuecas. Do avô, Leo recebe uma velha câmera Super-8, através da qual relata a tentativa de trocar os presentes com as avós. Nesse meio tempo, descobre que Mônica Lewinsky é judia, que Clinton é o presidente da América, que os números nos braços dos avós são os responsáveis por ele ser gordinho e que a tal câmera velha não serve para mais nada.

O economista e ambientalista Sérgio Besserman conversa com representantes religiosos sobre o papel da prática espiritual na vida de crianças e adolescentes no episódio inédito da série exclusiva “No Caminho do Bem”, na Quinta do Pensamento, dia 5, às 23h. Besserman questiona como a fé impacta o dia a dia da criança, como as instituições religiosas devem lidar com a individualidade dos jovens fiéis e a forma com que a juventude atual lida com a espiritualidade. “No Caminho do Bem” é uma produção da Giros, dirigida por Belisario Franca e financiada pelo Fundo Setorial do Audiovisual (PRODAV 01/2013).

