Documentário inédito mostra o cotidiano de militares brasileiros que vivem em faróis

Episódio inédito da série Habitar Habitat, Farol revela como moram alguns militares que têm a responsabilidade de manter acesos o Farol Cabo Frio e o Farol de São Tomé, no Rio de Janeiro, e o Farol de Abrolhos, na Bahia. Com direção do jornalista Paulo Markun e do documentarista Sergio Roizenblit



O Farol Cabo Frio, que emprestou o nome da ilha onde está localizado, em Arraial do Cabo, atualmente abriga, isolados da sociedade, dois faroleiros, um eletricista e um mecânico, cada um em uma casa. “Durante o dia, a gente fica sem energia e só liga os geradores às 17h30. Até lá a gente fica sem som, sem televisão e sem energia”, comenta o sargento Ricardo, 43 anos, que está na Marinha desde 1992. Ele conta que plantou uma horta logo que chegou ao farol. “Além de ajudar a passar o tempo, favorece na escassez de alimentos”, afirma. Permanecendo lá por três meses, quando são substituídos, os militares levam alimentos, em sua maioria enlatados, para consumir no decorrer desse tempo.



O documentário aborda a importância da amizade entre esses militares para evitar a depressão em seus ofícios, e sobre a falta que eles sentem de seus familiares quando residem em faróis afastados de regiões desenvolvidas. Na Marinha desde 1985 e com quatro filhos, o suboficial Noronha, 50 anos, já sentiu na pele o que é viver longe da família. Ele lembra que serviu em um farol por dois anos e quando voltou para casa seu bebê já estava andando.



A experiência de não acompanhar parte do crescimento do filho não alterou a opinião de Noronha, que é contra crianças morarem em faróis isolados. “Lá na frente ia complicar na formação escolar”, acredita. Mesmo com as restrições que a profissão lhes reserva, o militar diz que não se cansa de trabalhar ali. “Sei que muita gente no alto mar depende do meu serviço. Um facho de luz desse farol não pode se apagar”, articula. “O farol tem um sentimento interessante porque foi construído para ser um sinalizador”, fala o fotógrafo Ricardo Siqueira, que, a convite da Marinha do Brasil, escreveu o livro Fortes e Faróis (1997), no qual comenta sobre 44 faróis dos 192 existentes no litoral brasileiro. “Ele indica às pessoas que estão no mar qual é o caminho que devem seguir em torno da terra com segurança”, completa.



O documentário visita mais dois faróis. Inaugurado em 29 de julho de 1882, o Farol São Tomé, em Campos de Goytacazes RJ, foi erguido pela mesma empresa francesa que construiu a Torre Eiffel, em Paris. Apesar de ser considerado fora da área urbana, o farol está em um território povoado, possibilitando aos militares viverem com suas famílias e receberem ajuda de suas esposas nos afazeres domésticos.



Ao contrário desses homens, sete militares residem isolados no Farol de Abrolhos, construído em 1961, durante o reinado de D. Pedro II, na Ilha de Santa Bárbara, no arquipélago baiano. Cada um ocupa uma residência por um período de quatro meses, com uma única missão: manter o farol aceso por 24 horas. “Ele não pode se apagar. Este é o nosso lema”, garante o suboficial Espedito, 47 anos, que está na Marinha desde 1987, e explica como funciona o farol.





Direção: Paulo Markun e Sergio Roizenblit

Produtoras: Miração Filmes e Arapy Produções



Sem Terra

A produção conhece os assentamentos "Filho de Sepé", no município de Viamão - RS, "Nelson Mandela", em Piracicaba- SP, e "Irmã Aberta", em Perus - SP, para conversar com os seus moradores e mostrar como vivem os brasileiros que buscam seu próprio terreno para morar e trabalhar.



Sem Teto

Moradores de ocupações urbanas, os chamados sem teto, são temas deste episódio. A produção visita a Ocupação Cambridge, em São Paulo, e apresenta um pouco da rotina naquele edifício. Moradores contam como chegaram até ali e se planejam seguir ou não para outros espaços. A equipe do Habitar Habitat também vai até Porto Alegre - RS, onde conhece a Ocupação Progresso, uma pequena favela erguida às pressas, sobre um terreno sem uso, apoiada na ideia de que a terra deve cumprir sua função social.



Refugiados

Refugiados de diferentes lugares do mundo contam suas histórias e o motivo que os levou a abandonarem suas terras. Eles falam sobre o passado conflituoso, presente seguro e o futuro incerto, e sobre seus medos e expectativas para uma vida melhor no Brasil.



Asilo

A produção conversa com moradores de algumas ILPI - Instituições de Longa Permanência para Idosos no estado de São Paulo. Entre eles estão Roberto Luna, Vic Millitelo e Sérgio Buck, artistas que, após seus tempos de glória e a chegada da velhice, encontraram no Palacete dos Artistas uma forma de ainda ter sua autonomia. Fernando Otero, do Retiro dos Artistas, e moradores do Espaço Humanitas e da Vila dos Idosos narram suas experiências nessas diferentes formas de moradia e os motivos que os levaram até ali.



Motorhome

A equipe da série Habitar Habitat coloca o pé na estrada para entender como é morar em uma casa motorizada e desvendar a história dos motorhomes no país. Especialista em campismo e caravanismo, Marcos Pivari faz uma análise sobre o cenário dos motorhomes no Brasil. Adeptos desse estilo de vida contam porque decidiram viver em cima de rodas e quais são as vantagens e dificuldades desse modo de morar.



Cortiço

O episódio visita os cortiços do bairro do Canindé e da Bela Vista, na capital paulista. Os moradores do Cortiço 13 de Maio falam sobre a escolha de viveram em um lugar onde, muitas vezes, submetem-se a um quadro de precariedade visando os baixos custos e a proximidade com o centro da cidade, que possibilita maior acessibilidade.



Circo

O episódio mostra como vivem 35 pessoas que trabalham no Circo Teatro Tubinho, que possui um repertório de 90 espetáculos, montados debaixo de uma lona de 20mx26m, com espaço para 800 cadeiras. O Circo Spacial, o único do Brasil com mais de três mil lugares na plateia, também é visitado pela produção.



Comunidade

No estado da Bahia, a produção aborda associações cujos membros defendem um objetivo comum, identificam quais as necessidades individuais e percebem que elas não serão mais tratadas sozinhas, mas num coletivo. Para isso, o episódio visita a Comunidade de Melancia, em Casa Nova, e a Comunidade Canaã, em Sobradinho, que adotaram o sistema pastoreio, mesmo em uma região de extrema secura como a caatinga. A última parada é em Viamão – RS, na Comunidade Osho Rachana. Criado em 2005, o coletivo prega, além das divisões das tarefas, o compartilhamentos dos sentimentos e das emoções dos moradores por meio de meditações específicas como o Aun.



Farol

O episódio mostra como moram alguns dos militares que iluminam a costa do Rio de Janeiro e do nordeste brasileiro, e conhece o Farol de São Thomé e o Farol da Ilha de Cabo, além do Farol de Abrolhos, na Ilha de Santa Bárbara, na Bahia, Com mais de 155 anos, o Farol de Abrolhos abriga sete militares, comprometidos à função pelo período de quatro meses.



Internato (Moradia Estudantil)

Uma visita ao IASP - Instituto Adventista São Paulo, que foi fundado em 1949 e está localizado na região metropolitana de Campinas, para saber como vivem alguns jovens residentes no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, como o Igor Daniel Cesta, que está prestes a terminar o terceiro colegial e já pensa em começar a graduação em Agronomia, na mesma instituição de ensino.