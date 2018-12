Documentário gratuito no MIS aborda desafios para conservação do Cerrado

O documentário dirigido por André D´elia é uma grande campanha em defesa do Cerrado - Divulgação

A importância e as ameaças sofridas pelo bioma predominante em nosso Estado e no Brasil Central são tema do documentário Ser Tão Velho Cerrado, que será exibido nesta quinta-feira (6.12), às 19h, no Museu da Imagem e do Som (MIS), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). A entrada é franca.

O documentário dirigido por André D´elia é uma grande campanha em defesa do Cerrado, que sofre com desmatamentos que podem levar um ecossistema inteiro à extinção. O filme expõe a luta para se vencer a ultrapassada mentalidade de conservação do meio ambiente como barreira ao desenvolvimento.

O longa mostra como moradores da Chapada dos Veadeiros, preocupados com o futuro do ecossistema, se juntam para a elaboração de um plano de manejo que os desafia a conciliar interesses aparentemente incompatíveis, abrindo um diálogo necessário entre a comunidade científica, agricultores familiares, grandes proprietários de terra e defensores do meio ambiente.

Ser Tão Velho Cerrado também conta com a participação dos atores Juliano Cazarré e Reynaldo Gianecchini, do mestre espiritual Prem Baba, além de ambientalistas, pesquisadores e gestores públicos. Em 2018 o documentário levou o prêmio do Público de Melhor Filme na 7ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental.

Diálogo

Logo após o documentário acontece no MIS o CineDebate, que contará com a presença da pesquisadora Fernanda Savicki e da bióloga Simone Mamede. Serão debatidas as ameaças que persistem no bioma e alternativas de manejo sustentável.

Fernanda Savicki é pesquisadora em Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, atua no eixo de Meio Ambiente e Saúde: Biodiversidade e Agronegócio, nas linhas de pesquisa de agroecologia e saúde, impacto dos agrotóxicos na saúde coletiva e uso da biodiversidade medicinal no SUS.

Já Simone Mamede é bióloga, fundadora do Instituto Mamede, atuante nas áreas de Educação Ambiental e Ecoturismo no Mato Grosso do Sul.

A exibição de Ser Tão Velho Cerrado acontece nesta quinta-feira (6.12), às 19h, no MIS, que fica no Memorial da Cultura (avenida Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar, Centro). A entrada é franca.

Assista o trailer.