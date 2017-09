Documentário Comitiva Esperança será exibido nesta quarta-feira no MIS

Campo Grande (MS) – O Museu da Imagem e do Som (MIS) exibe nesta quarta-feira (27), às 19h, o documentário em 16 mm “Comitiva Esperança – Uma viagem ao interior do Pantanal”, 47min, de 1986, com entrada franca, por iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS).

A sessão contará com a presença do compositor Paulo Simões, que idealizou o projeto com Almir Sater, no início da década de 1980. Uma das mais renomadas produtoras de cinema e vídeo de São Paulo, a Tatu Filmes, das principais responsáveis pela retomada da produção nacional, nos anos 80, com sucessos como Marvada Carne, Feliz Ano Velho e Cidade Oculta, assina o média-metragem, realizado em regime de co-produção.

O diretor Wagner de Carvalho registrou um vasto material relativo à cultura pantaneira, tendo como fio condutor a viagem dos músicos Almir Sater, Paulo Simões e Zé Gomes àquela distante região.

Com fotografia de Aluísio Raulino e som de Artur Bandeira, o filme mostra festas típicas, a descontração e linguajar característicos do Pantanal, mostrando personagens de grande carisma, como o trovador André Preto, o Xô Dé. As magníficas paisagens, interessantes depoimentos e algumas hilariantes situações são pontuadas, aqui e ali, por sensíveis intervenções musicais dos músicos participantes.

