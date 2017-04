Documentário brasileiro sobre Amazônia acreana será exibido em festival na Albânia

O documentário brasileiro "Huni Kuin – Os Últimos Guardiões", dirigido pelo cineasta Danilo Arenas e produzido pela produtora paulistana La Casa de La Madre pelo selo La Madre Docs, foi selecionado para ser exibido no Environment Film Festival Albania (EFFA), que acontecerá entre 21 a 27 de maio, na Albânia (Europa). O festival é voltado para trabalhos que promovam a consciência ambiental e que demonstrem as transformações pelas quais o meio ambiente vem passando.

"Os Últimos Guardiões" apresenta a realidade da tribo Huni Kuin na aldeia do Rio Envira, no Acre, mostrando a luta dos habitantes da floresta pela preservação da mata que está sendo devastada. O curta já foi premiado no começo de 2017 como melhor documentário na categoria "Award of Excellence", no festival norte-americano Impact Docs Awards.

Assista ao filme:

Huni Kuin - Os Últimos Guardiões | La Madre Docs from La Casa de la Madre on Vimeo.

O selo La Madre Docs foi criado em 2016 e é voltado para a produção independente de documentários autorais.

Sobre La Casa de la Madre

A La Casa de la Madre, produtora especializada em storytelling, criada em 2012, transformou o conceito de comerciais utilizando-se da linguagem do cinema ao contar boas histórias para marcas em diferentes plataformas. A boutique de filmes trabalha com foco em sua filosofia fundamentada em quatro pilares: tratamento, cuidado com cada frame, qualidade e criação primorosa. A produtora, que já conquistou premiações internacionais de branded content, é criadora de hits como o filme Meeting Murilo, e responsável por produções para grandes nomes do mercado como Nextel, Jeep e TAM.

Desde setembro de 2016 a produtora conta também com um selo próprio, específico para a produção de documentários, o La Madre Docs. O projeto apoia e dá suporte a cineastas e documentaristas autorais a fim de desenvolvê-los conjuntamente. "Os Últimos Guardiões", filme que aborda a relação de uma tribo indígena com a floresta foi o primeiro curta do selo. Saiba mais: http://www.lacasadelamadre.com.br/pt

