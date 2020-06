'Documenta Pantanal’ divulga vídeo documental sobre expedição ao Delta do Okavango que inspira ação de empresários e entidades pelo ecoturismo nesse importante bioma brasileiro

A iniciativa ‘Documenta Pantanal’ reúne um time de especialistas em diversas áreas de atuação em prol da preservação ambiental e do desenvolvimento da região. Com grandes nomes em setores distintos, como o de artes visuais, turismo, educação e gastronomia, este grupo está à frente de uma série de atividades, desde o início de 2019, entre elas a proposta de reestruturação do ecoturismo neste bioma, ação encampada por vários empresários e lideranças, com destaque para o empresário e ativista ambiental Roberto Klabin, que há cerca de 40 anos atua na região.

Os esforços de Klabin, em conjunto com o Documenta Pantanal, Instituto Homem Pantaneiro, Pandhora , Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar e SOS Pantanal possibilitaram a viagem do presidente do Instituto Homem Pantaneiro, coronel Angelo Rabelo, e uma equipe de cinegrafistas para Botswana, mais precisamente à região do Delta do Okavango, que se tornou um dos mais cultuados destinos do ecoturismo mundial e serve de inspiração para o projeto de reestruturação do turismo no bioma brasileiro. Klabin descreve o processo ocorrido nesta porção do continente africano: “A partir da consciência do grande valor da manutenção da fauna e flora nativas, o governo do país apostou em concessões para a criação de um turismo responsável e gerador de empregos para as comunidades locais”.

Com este modelo em vista, a equipe liderada por Rabelo embarcou em fevereiro para imersão de dez dias no paraíso africano. Este momento foi registrado pela Eureka Filmes e gerou o recém-lançado documentário ‘Expedição Okavango, O Pantanal Africano’, dirigido por Marco Antonio Corrêa Calábria e Bruno Calanca Nishino e disponível desde 29/5 no Youtube.

Klabin, que é proprietário do Refúgio Ecológico Caiman, uma das maiores referências nacionais em turismo de natureza, foi um dos grandes incentivadores deste projeto. Defensor das boas práticas ambientais não apenas no sentido de preservação, mas das oportunidades de desenvolvimento fornecidas pela prática, o empresário entende o Pantanal como “um diamante a ser lapidado”. De acordo com ele, é necessário chamar a atenção dos empresários que atuam na região para o fato de que “eles possuem um joia em suas mãos. Além de termos aqui uma área de grandes fazendas, é possível, em equilíbrio com o exercício de outras atividades, como a pecuária, criar um grande polo de desenvolvimento turístico”.

Testemunha das cenas registradas no documentário ‘Expedição Okavango, O Pantanal Africano’, Rabelo destaca a dualidade entre simplicidade e refinamento das instalações-bases para o turismo na região: “As estruturas de recepção dos turistas, em sua maioria, correspondem a tendas que mesclam simplicidade e um pequeno ar de rebuscamento, mas sem exageros. O diferencial está na ótima capacidade de traduzir a experiência para dentro das acomodações, mas sem abrir mão do conforto”, avalia.

O intercâmbio realizado pelo ‘Documenta Pantanal’ também é fruto de parceria com a empresa Natural Selections, que investe no ecoturismo em países africanos. De acordo com Rabelo, em recente visita de seus representantes ao Pantanal o grupo declarou interesse em realizar investimentos no país, sendo a similaridade com o ambiente de Botswana um fator determinante. A perspectiva, agora, é de que as negociações avancem a partir do começo de 2021.