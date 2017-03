Do cinema para o palco, Shrek tem apresentação neste fim de semana

“.... Somos semelhantes às cebolas, pois, à medida que vencemos nossa dureza de coração, vamos ficando mais amáveis e amigos! Perdendo as camadas superficiais e feias, deixando transparecer as interiores... mais lindas, produtivas e saborosas! ” – Esta é uma das mensagens dentre inúmeras outas que poderemos usufruir na montagem teatral“Shrek, onde a verdadeira beleza? ” – adaptação livre da obra cinematográfica “Shrek”.

A peça apresenta momentos descontração permeados por reflexões filosóficas, éticas e morais tanto para o público infanto-juvenil quanto para o adulto. Considerada uma das mais bem cuidadas e sofisticadas montagens teatrais já realizadas pela companhia de artistas voluntários espíritas “Arte Boa Nova”, o espetáculo já estreou em Aquidauana – 04 de março – e tem apresentação marcada para dia 18 em março; promete ser um marco cultural nas produções sul mato-grossense no estilo infanto-juvenil.

Na direção, uma voluntária do grupo Arte Boa Nova, Natali Allas, atriz e licenciada em Artes Cênicas e Dança pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS - surpreende a todos pelo esmero e cuidado técnico com que a montagem chega até o público.

Duas sessões apresentadas pelo grupo beneficia vários postos de assistências Espíritas da periferia de Campo Grande, bem como a instituições afins com a mesma finalidade educativa e assistencial.

No elenco participações de voluntários e artistas do campo das artes cênicas, da dança e do canto em nosso Estado, tais como: Alex Figueiredo, Amaury Moro, Felipe Trindade Gonçalves, Ana Paula Lopes, Emanoele Einecke, Giovane Medeiros, João Vitor Oshiro Araújo, Maria Louiza Nunes Morato, Bruna Fernanda C. de Oliveira, Bruno Roque Lima dos Santos, Carolina Campos de Lucena, Darlan de Oliveira Gracciose, Fernanda Jovê Cesar Naime, Gabriel da Silva Chiquetto, João Maurício de S. Arcangelo, Juliana Marina C. Puga Barbosa, Mariana Tezani Flores, Nadielly Ap. Souza Ramos, Patrick Probst Mubarack, Pedro Augusto Oshiro, Rayanne Thayse Lobo Melo, Rômel T. Vilalba de Oliveira, Wilson da Silva Gorosthides Neto. Ator especialmente convidado: Alexandre Lopes, no papel de Lord Farquaad.

SERVIÇO:

“Shrek, onde a verdadeira beleza? ”

Informações e vendas de ingressos para as sessões que serão apresentadas em Campo Grande – MS: Valor de R$ 50,00, meia entrada R$ 25,00 e no pacote família adquirindo 04 ou múltiplos de 04 R$ 15,00 cada. Dias 25 e 26 de março de 2017 – Sábado às 16h e 19h, domingo às 16h - Teatro Glauce Rocha. Ingressos Online: www.arteboanova.com.br, Arquitécnica Ltda – Rua Dom Aquino, 431 - (67) 3042-5907 e também através do APP - Arte Boa Nova.

