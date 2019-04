Do choro ao rock, última semana de abril no Sesc Morada dos Baís traz ritmos variados

Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5.140 - Divulgação

Semana eclética no Sesc Morada dos Baís, com choro, rock e muito samba. As apresentações são gratuitas limitadas à capacidade do espaço, para 350 pessoas.

Na quarta-feira, 24, tem Choro Opus Trio, com o show “Sarrafo 100 Anos”. As músicas, que são do compositor sergipano Amintas José da Costa – o Sarrafo, apresentam uma coletânea de chorinhos que havia se perdido em 1969 em Belo Horizonte (MG), devido a uma interdição da ditadura militar no estúdio onde o compositor gravava a obra. O grupo Choro Opus Trio tem realizado apresentações divulgando o CD “Descendo Sarrafo” em diversas cidades brasileiras.

Quinta, 25, é dia de curtir música boa no Sesc Morada dos Baís. A banda Fusca 69 agita o público com o melhor do rock clássico e um blues de primeira, como Rolling Stones, Eric Clapton, Celso Blues Boy, Bêbados Habilidoso e muito mais.

Na sexta-feira, 26 continua o ritmo, com Walkírias em um show inspirado no rock nacional dos anos 80 e 90. A banda leva um trabalho autoral alegre e dançante, colocando a galera para cantar e se divertir.

Encerrando a semana musical, no sábado, 27, a animação da banda Sampri com o show “Resistência” que traz sambas autorais, canções afirmativas e muita alegria, sem deixar de lado os clássicos e o romantismo.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms