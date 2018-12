Do Canal Brasil, 'Cine-Delas' será apresentado por Anna Muylaert

Na nova temporada da mostra Cine-Delas, do Canal Brasil, o comanda da mostra ficou a cargo da diretora Anna Muylaert.

Como no ano anterior, a atração vai de janeiro a março - mês que abriga o Dia Internacional da Mulher -, sempre aos sábados e às terças-feiras, com a exibição de um filme de alguma diretora brasileira, das mais diversas naturalidades e sotaques, compondo um mosaico plural da nossa produção. As cineastas Carolina Jabor e Mini Kerti são duas convidadas da mostra.

O festival exibirá os seguintes filmes: Amores de Chumbo (2017), de Tuca Siqueira; Meu Passado Me Condena: o Filme (2013), de Júlia Rezende; Cazuza - O Tempo Não Para (2004), de Sandra Werneck; Pela Janela (2017), de Carolina Leone; Aos Teus Olhos (2016), de Carolina Jabor; Pendular (2017), de Júlia Murat; Encantados (2014), de Tizuka Yamasaki; Para Ter Onde Ir (2016), de Jorane Castro; Muitos Homens Num Só (2014), de Mini Kerti; Baronesa (2017), de Juliana Antunes; Campo Grande (2015), de Sandra Kogut; e É Proibido Fumar (2009), de Anna Muylaert.