DJ Snake aposta em hit com Selena Gomez para carnaval no Brasil

O produtor francês DJ Snake, que fez sucesso em 2016 ao lançar a música Let me Love You com Justin Bieber, estará no Brasil para o carnaval do próximo.

Desta vez, o cantor aposta no novo hit Taki Taki, música produzida em parceria com Selena Gomez, Ozuna e Cardi B.

Com passagem por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis, ele se apresenta entre os dias 2 e 4 de março de 2019.

DJ Snake estará nas festas Rio Carnaval dos Sonhos, Camarote Salvador, Laroc e P12. A venda dos ingressos será anunciada em breve.

O clipe oficial de Taki Taki, lançado no começo de outubro, atingiu 400 milhões de visualizações em menos de um mês. Atualmente, conta com mais de 500 milhões de exibições.