Divulgado trailer final de 'X-Men: Fênix Negra', que estreia em junho

A Fox divulgou nesta quarta, 17, o trailer final de X-Men: Fênix Negra, que tem estreia programada para o dia 6 de junho.

Dirigido por Simon Kinberg, filme conta a história de Jean Grey (Sophie Turner), mostrando seu processo de transformação na Fénix Negra. No elenco, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain.

Na história, Jean é mandada para uma perigosa missão de resgate no espaço, ma é atingida por uma explosão solar, acarretando sua a transformação em mutante. Lutando com esse poder cada vez mais instável, e também com seus próprios demônios, Jean fica fora de controle, dividindo a família X-Men e ameaçando destruir a própria estrutura do nosso planeta.

