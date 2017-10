Divulgado novo trailer de 'Star Wars'

Um novo trailer de Star Wars - Os Últimos Jedi foi lançado na noite de segunda, 9, durante o intervalo do jogo de futebol americano entre Minnesota Vikings e Chicago Bears. A Walt Disney, dona dos direitos da franquia Star Wars, usou tática semelhante dois anos atrás quando o terceiro trailer de Star Wars - O Despertar da Força foi exibido durante o Monday Night Football, da ESPN. O Despertar da Força arrecadou mais de US$ 2 bilhões na bilheteria global.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários