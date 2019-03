Disputa épica em Buddy x Duff

Um grande duelo entre dois dos maiores nomes da confeitaria. É isso o que vai rolar, a partir do dia 13 de março, às 22h40, no Discovery Home & Health, no programa Buddy vs Duff, que vai reunir Buddy Valastro (o Cake Boss) e Duff Goldman (o Ace of Cakes), em uma disputa titânica, mas muito doce.

Os dois boleiros vão proporcionar um verdadeiro duelo para revelar qual deles é o melhor. No primeiro episódio, Buddy e Duff vão fazer receitas de família.