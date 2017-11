Disney escolhe a atriz chinesa Liu Yifei para viver Mulan em live-action

A Walt Disney Pictures anunciou nesta quarta-feira, 29, que escolheu quem vai viver a guerreira Mulan na versão em live-action do clássico.

Para o papel, foi escolhida a atriz chinesa Liu Yifei, também conhecida como Crystal Liu. A informação é da versão online da revista The Hollywood Reporter, que afirma que a Disney fez audições com mais de mil atrizes para o papel.

Baseado no conto clássico chinês, a nova versão de Mulan terá com diretora Niki Caro (Encantadora de Baleias). A estreia deve acontecer em 2019.

Liu Yifei é bastante conhecida na China por papéis na TV e no cinema. Seu mais recente filme, Once Upon a Time, conquistou cerca de 82 milhões de dólares em bilheteria no país.

Mulan já ganhou às telas de cinema pela Disney em 1998, com uma animação já clássica. Dublado por nomes como Ming-Na Wen e Eddie Murphy, o filme concorreu a prêmios no Oscar e Globo de Ouro.