Diretor do 'Encontro' deixa o programa após quase seis anos

O diretor do Encontro com Fátima Bernardes está de saída do programa. Mauricio Arruda deixará a direção para se dedicar a outros projetos na emissora. Quem assume seu lugar é Alexandre Mattoso, do É de Casa.

"Uma ultramaratona de quase seis anos e 1500 programas ao vivo", definiu Mauricio sobre jornada no programa. Nesse sábado, 3, ele agradeceu pelo trabalho que desenvolveu juntamente com Fátima Bernardes.

"O que nos uniu definitivamente foi a vontade de fazer diferença na vida das pessoas. Bancamos temas relevantes e difíceis para a grande maioria da sociedade - ainda mais em um programa matutino, classificação livre, e com todos os riscos do ao vivo", escreveu na legenda de uma foto sua ao lado da apresentadora.

Ele ressaltou alguns temas abordados pelo programa como racismo, preconceito, identidade de gênero, homofobia e violência contra mulher. "A recompensa era ouvir relatos de como o programa tinha mudado algumas vidas em lugares bem distantes do Brasil", completou.

Ele ainda dedicou elogios para Fátima Bernardes, dizendo que ela "virou referência para tantas mulheres".

A assessoria de imprensa da Globo afirmou que ele ainda permanecerá no programa durante a transição na direção. Alexandre Mattoso, que assume seu lugar, fez parte da equipe do programa como redator, até 2016, quando saiu para assumir a direção do É de Casa.

"As mudanças fazem parte da continuidade do intercâmbio entre os profissionais das equipes de variedades, que busca o maior aproveitamento dos talentos", informou a emissora através de nota.