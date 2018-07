Diretor de 'Vingadores' fará nova série da HBO

Um dos roteiristas de "Buffy: A Caça-Vampiros" (1996-2003) e do primeiro "Toy Story" (1995), Joss Whedon deve assinar uma nova série no canal HBO. Dirigida e roteirizada por ele, "The Nevers" se passará na Inglaterra vitoriana e será uma ficção científica sobre uma gangue de mulheres que descobre poderes únicos. A nova série do diretor de "Os Vingadores" (2012) e roteirista de "Liga da Justiça" (2017) ainda não tem data de estreia definida pelo HBO. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.