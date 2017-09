Diretor artístico de 'Amaluna' prevê público receptivo

O diretor artístico de 'Amaluna' conversou com o suplemento Divirta-se, do jornal O Estado de S. Paulo, sobre o espetáculo. Os canadenses do Cirque du Soleil chegam a São Paulo com uma apresentação inédita no Brasil.

Confira abaixo a entrevista.

Como você acha que o público daqui vai receber o espetáculo?

Eu imagino que ele será extremamente receptivo. Pelo que notei de brasileiros que já assistiram ao show, o público do País é muito emotivo. Sinto que as pessoas vão mostrar e expressar muito bem como estão se sentindo - e nós esperamos que a reação dos espectadores seja a melhor possível.

Como a temática do poder feminino é explorada?

Nós nos esforçamos para criar uma experiência única para os espectadores, que perdure por um tempo mais longo. Amaluna representa as mudanças na sociedade em relação às mulheres de uma forma muito delicada. No show, a ideia é demonstrar respeito a elas e criar a melhor representação possível delas - da mesma forma como deve ocorrer na realidade. Como homem, eu acredito que nós conseguimos fazer isso.

Você pode dar detalhes dos aspectos visuais do espetáculo?

'Amaluna' tem uma força incrível de cores, que ajudam a reproduzir toda a atmosfera da ilha em que é ambientada - o que é complementado pela música. É um espetáculo com o qual o público se sente muito conectado.

