Diplo diz que 'Sua Cara' teve 20 milhões de acessos no YouTube nas primeiras 24h

Na última segunda-feira, 31, o clipe de "Sua Cara", do grupo eletrônico Major Lazer com as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar, registrou cerca de 17,5 milhões de visualizações no mostrador do YouTube em suas primeiras 24 horas, o que já tinha tornado o vídeo a melhor estreia do ano na plataforma e o melhor lançamento desde "Hello", de Adele, em 2015.

Agora, porém, o DJ e produtor Diplo, líder do Major Lazer, revelou pelo Instagram que o desempenho de "Sua Cara" no YouTube foi ainda melhor. De acordo com músico norte-americano, o número oficial e final das visualizações do clipe em suas primeiras 24 horas foi na verdade de 20 milhões - apesar de o mostrador do YouTube ter mostrado menos, provavelmente por algum erro de sistema.

Desta forma, "Sua Cara" supera os lançamentos de Miley Cyrus, com "Wrecking Ball", em 2013 (19,3 milhões), e de Nicki Minaj, com "Anaconda", também em 2013 (19,6 milhões), e se torna o quarto videoclipe mais visto do YouTube nas primeiras horas de publicação.

À frente do clipe com Anitta e Pabllo Vittar estão apenas o sul-coreano Psy, com 38 milhões por "Gentleman"; a britânica Adele, com 27,7 milhões por "Hello"; e a norte-americana Taylor Swift com 20,1 milhões para "Bad Blood", uma parceria com o rapper Kendrick Lamar.

