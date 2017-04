Dino Rocha e Rodrigo Teixeira se unem em projeto do FIC sobre a música fronteiriça

Campo Grande (MS) – A presença da cultura fronteiriça é marcante na identidade cultural de Mato Grosso do Sul. Adquirimos hábitos e costumes do Paraguai e Bolívia como dançar polca paraguaia, tomar tereré, comer chipa e falar guarani. O projeto “Histórias e Músicas da Fronteira”, patrocinado pelo Fundo de Investimentos Culturais, é um mergulho neste universo que já se tornou uma característica da população do Estado.

Para tratar da música fronteiriça sul-mato-grossense o projeto traz o acordeonista Dino Rocha e o escritor Rodrigo Teixeira. A circulação do projeto começa nesta sexta-feira (7), na Praça Central de Sidrolândia, às 18 horas, com acesso gratuito.

A abertura fica por conta do jornalista Rodrigo Teixeira, autor dos livros “Os Pioneiros – A Origem da Música Sertaneja de MS” e “Prata da Casa – Um Marco da Cultura Sul-mato-grossense”, que irá ministrar palestra sobre os artistas que tem ligação com a música fronteiriça, desde os pioneiros Délio e Delinha, Zé Corrêa e Amambai e Amambaí até os modernistas Almir Sater, Paulo Simões e Geraldo Espíndola.

Após a palestra haverá o show de Dino Rocha, um dos ícones da música fronteiriça de Mato Grosso do Sul e considerado o Rei do Chamamé. Natural de Juti (MS), o instrumentista de 65 anos figura entre os principais acordeonistas do Brasil da atualidade.

Com dezenas de LPs gravados e centenas de shows realizados em todo o país, Dino Rocha vai relembrar os principais sucessos de sua carreira, como “Gaivota Pantaneira”, seu primeiro hit lançado em 1.973, e interpretar clássicos fronteiriços, como “Mercedita” e “KM 11”.

Serviço:

O projeto tem investimento do Fundo de Investimentos Culturais (FIC-MS), do Governo do Estado, e começa no dia 7 de abril (sexta) na Praça Central de Sidrolândia, às 18 horas. A entrada é franca.

A produção é de Thiago Coutinho, proponente do projeto no FIC. “Histórias e Músicas da Fronteira” vai passar também pelas cidades de Amambai, Ponta Porã, Dourados e mais um município ainda a ser definido.

Marcio Breda – Secretaria de Cultura e Cidadania (SECC), com reportagem da Matula Comunicação

Fotos: Edson Duenha

Veja Também

Comentários