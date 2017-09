Dinei mente dentro de 'A Fazenda' e é desmascarado pelos telespectadores

Os telespectadores de A Fazenda mostraram que estão de olho nas mentiras que os participantes contam. Durante a primeira semana do reality show, que estreou na Record TV no último dia 12, o participante Dinei mentiu sobre um dado de sua participação na quarta edição do programa, em 2011, e os telespectadores o desmentiram na internet com uma pesquisa no Google.

"Na outra edição nunca fui fazendeiro. Pra roça fui quatro vezes", contou Dinei a Monick Camargo. "Você foi quatro vezes?", indagou a participante, ao que ele confirmou: "Fui e voltei as quatro vezes".

"Roça" é a etapa do reality show em que dois ou mais participantes disputam o voto do público pela permanência no programa. Quem acompanha A Fazenda, no entanto, estranhou a afirmação do participante e alguns internautas recorreram ao Google para esclarecer suas dúvidas.

Logo descobriram que suas suspeitas estavam certas: Dinei foi eliminado em sua primeira "roça" com 75% dos votos. Assim, os internautas logo postaram piadas sobre o ex-futebolista.

Veja Também

Comentários