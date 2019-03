Dicas para comemorar o Dia Internacional da Mulher em SP

Confira dicas de programas para aproveitar o Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira, 8, em São Paulo:

Claudia Andujar no IMS Paulista

No Dia Internacional da Mulher, o IMS Paulista realiza ações para difundir a produção de fotógrafas de seu acervo. Nesta 6ª (8), o instituto realizada uma conversa com Claudia Andujar, cujas fotografias estão expostas no local. O centro cultural também recebe a maratona IMS Wiki Artes+Feminismos 2019 e a inauguração de uma instalação no térreo com imagens de oito fotógrafas, incluindo Alice Brill, Dulce Soares, Hildegard Rosenthal e Lily Sverner. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. Conversa com Claudia Andujar: 8/3, às 19h30, na Galeria 3, entrada gratuita com distribuição de senhas 1 hora antes do evento. IMS Wiki Artes+Feminismos 2019: 8/3, das 9h às 17h (20 vagas; é preciso fazer a inscrição online). Instalação Fotógrafas no Acervo do IMS: 8/3 a 16/3, das 10h às 22h. Grátis.

Mulheres no Folk

O minifestival 'Era Uma Vez no Oeste' realiza uma edição especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, neste sábado (9). O 'Mulheres no Folk' vai contar com a apresentação de diversas artistas da nova cena folk, como Flávia Felício, Lívia Mendes e Magê. O evento será no Piccolo Teatro, a partir das 20h, com acesso gratuito. R. Avanhandava, 40, Consolação.

Sobremesa grátis no El Tranvía

A sugestão para amantes de carne à moda uruguaia é aproveitar o Dia Internacional da Mulher com pedidos de cortes exclusivos da casa, como o bife ancho e o bife de chorizo. A sobremesa é grátis a todas as mulheres nas unidades da rede. Entre as sugestões, há panqueca com doce de leite uruguaio, cheesecake de chocolate branco e torta alfajor (foto). R. Conselheiro Brotero, 903, Santa Cecília, 3664-8417. Horário de funcionamento na 6ª: 12h/15h e 19h/0h). R. Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 1.372, Itaim Bibi, 2361-3588. Horário de funcionamento na 6ª: 12h/15h e 19h/0h).

Tiramisù no Montechiaro

No Dia Internacional da Mulher, a Cantina Montechiaro presenteará as clientes com a sobremesa mais conhecida da cantina. O tiramisù com mascarpone, bolacha champanhe, café, licor Amaretto e cacau será oferecido a todas que pedirem pratos com frutos do mar ou sugestões do chef Daniel Montechiaro, como o ravióli recheado com damasco, queijo brie e nozes ao tomate fresco e manjericão. R. Santo Antônio, 844/846, Bela Vista, 3259-2727. Horário de funcionamento na 6ª: 11h30/15h30 e 18h30/0h.

'Welcome drink' no Serafina

As três unidades do Serafina em São Paulo também prestam homenagens às mulheres nesta sexta-feira (8), com duas opções de 'Welcome drink' gratuitos: o 'Bossa Nº 1 Burt', feito com o espumante Bossa Nº com Chardonnay, e o 'Drink Sevilla Fizz', elaborado com Tanqueray Sevilla, espumante Bossa Brut, suco de limão-siciliano e xarope de açúcar. A harmonização fica por conta dos pratos clássicos da casa italiana. Serafina JK Iguatemi. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, térreo, V. N. Conceição, 3849-0636. Horário de funcionamento na 6ª: 12h/15h e 18h/0h30. Serafina Jardins. Al. Lorena, 1.705, Jardim Paulista, 3081-3702. Horário de funcionamento na 6ª: 12h/1h. Serafina Itaim Bibi. R. Pedroso Alvarenga, 1.051, Itaim Bibi, 3079-1391. Horário de funcionamento na 6ª: 12h/1h.

Taça de espumante no Des Cucina

As mulheres que passarem pelo Des Cucina no almoço ou jantar desta sexta-feira (8), receberão uma taça de espumante e uma rosa. Além do menu especial, que combina entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 56, o chef Sergio França sugere o novo cardápio à la carte, com pratos de verão. R. Desembargador do Vale, 233, Perdizes, 3872-0050 / 3868-2654. Horário de funcionamento na 6ª: 12h/17h e 19h/0h30.

Menu especial e brinde no italiano La Macca

O restaurante criou um menu, com drinque, entrada, prato e sobremesa (R$ 135), que será servido no almoço e no jantar. Na ocasião, as mulheres que reservarem uma mesa vão ganhar um kit da Giovanna Baby. No cardápio, 'Insalata Caprese in Spiaggia', de entrada, com muçarela de búfala morna, folhas verdes, tomates, molho pesto e azeitonas pretas. Entre as sugestões de pratos, estão frango grelhado com legumes e ravióli com burrata e molho de tomate. R. Haddock Lobo, 1.589, Cerqueira César, 3061-9049. Horário de funcionamento na 6ª: 12h/16h e 19h/0h30.

Amor em Mechas no Bar Charles Edward

Durante todo o mês de março, o Bar Charles Edward firmou parceria com o instituto Amor em Mechas, criado em 2017, para elevar a autoestima de mulheres durante o tratamento quimioterápico. O objetivo é arrecadar mechas de cabelo, lenços e bijuterias novas para doação. No Dia Internacional da Mulher, a cada R$ 5 de entrada será revertido ao Amor em Mechas. Além disso, a cliente que levar algo para doação recebe um "vale drinque". R. Miriti, s/nº (altura do 1.400 da Av. Pres. Juscelino Kubitschek), Itaim Bibi, 3079-2804. Horário de funcionamento na 6ª: a partir das 18h. Entrada: R$ 35/R$ 60 (grátis até 20h).