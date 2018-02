Diana Krall faz três shows no Brasil em abril

Ela começou a carreira artística se apresentando em restaurantes, quando chamou a atenção de professores e ganhou uma bolsa de estudos na Berklee College Of Music, em Boston, em meados dos anos 1980 - Foto: UOL Entretenimento

Diana Krall fará três apresentações no Brasil em abril. A cantora canadense faz show em Brasília no dia 24; Curitiba, no Teatro Positivo, no dia 26, e em São Paulo, no Tom Brasil, no dia 28. Os ingressos custam entre R$ 150 e R$ 800. As entradas para as apresentações em São Paulo e Curitiba já estão à venda.

Krall desembarca no País para mostrar ao vivo o álbum Turn Up The Quiet, lançado em maio de 2017. Ela começou a carreira artística se apresentando em restaurantes, quando chamou a atenção de professores e ganhou uma bolsa de estudos na Berklee College Of Music, em Boston, em meados dos anos 1980.

Foi somente nos anos 1990, entretanto, que ela alcançou sucesso internacional. Ela se casou com o músico Elvis Costello em 2003. Diana também mostrou seu lado compositora com The Girl in the Other Room (2004). Dois anos depois, veio o elogiado From this Moment On. Neste trabalho, Diana interpreta clássicos do jazz, com canções de Cole Porter e Irving Berlin.