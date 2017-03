Dia Internacional da Mulher é comemorado com programação especial em SP

Concerto especial da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, exposição e exibição de filme nos Museus, Bibliotecas, Oficinas Culturais e Fábricas de Cultura são algumas das atrações para a celebrar o Dia Internacional da Mulher em São Paulo (8 de março) durante esta semana.

As atividades são promovidas pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e há programas para todos os públicos. A Casa Guilherme de Almeida resgatará a produção literária de poetisas no encontro “Vozes Femininas: Grandes Esquecidas”, no dia 8, às 19h. Entre as autoras estão Francisca Júlia da Silva, Auta de Souza, Gilka Machado e Narcisa Amália.

Também no dia 8, às 20h, o Museu da Imagem e do Som (MIS-SP) exibirá o making of do filme Era o Hotel Cambridge, que estreia nacionalmente dia 16 de março. Dirigido por Eliane Caffé, o longa narra a trajetória de refugiados recém-chegados ao Brasil, que, juntos com trabalhadores sem-teto, ocupam um antigo edifício no Centro de São Paulo. Eliana e Carla Caffé realizarão debate ao final da apresentação. Para participar, é necessário retirar os ingressos gratuitos com uma hora de antecedência na recepção do Museu.

Em todos os domingos de março (5, 12, 19 e 26), às 14h, o Museu Afro Brasil fará visitas monitoradas com o tema “Negras Mulheres” na exposição de longa duração do espaço. O objetivo é revelar a importância e a contribuição histórica de mulheres pintoras, escritoras, líderes religiosas, entre outras personagens fundamentais no país.

O Museu do Futebol oferece entrada gratuita às mulheres no dia 8, além de uma programação especial ao longo do mês de março, na qual os visitantes poderão descobrir mais a respeito de personalidades femininas que representam as mulheres dentro e fora de campo.

O Museu faz ainda alguns quiz com temas como “Mulheres de Ouro” (hoje, às 14h e 15h30), onde os visitantes serão desafiados a conhecer mais sobre as campeãs famosas e anônimas; “Mulheres de Expressão” (18/03, às 14h e 15h30), que revelará as heroínas que transformaram a sociedade em diversas áreas de atuação e lutaram pelo espaço e direito no século XX; e ontem (4) o tema foi “Respeita a Moça” (dia 4, às 14h e 15h30), que homenageia atletas e personalidades femininas de vários esportes, instigando os participantes a descobrir mais sobre elas.

No Museu do Café, as visitas educativas abordarão o papel social da mulher em relação à história do café. No dia 8, o Núcleo Educativo realizará a Oficina de Autorretrato: “Sou Mulher, logo existo”, às 14h. Já no sábado (11), no mesmo horário, acontece o bate-papo e oficina de desenho: “A figura e o papel da mulher na história da arte”. As atividades são gratuitas. Para visitas agendadas, é necessário se inscrever pelo e-mail [email protected].

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) e o Coro da OSESP se apresentam no dia 8, às 21h, com concerto especial em homenagem às mulheres na Sala São Paulo. Sob regência de Valentina Peleggi, o Coro da OSESP cantará à capela obras de três compositoras de diferentes períodos: Morir non può il mio cuore, de Maddalena Casulana (Renascimento), Kyrie after Byrd, de Roxanna Panufnik (Contemporâneo) e Hymme au Soleil, de Lili Boulanger (Moderno).

Em seguida, Marin Alsop rege a Sinfonia nº 9, de Beethoven, junto ao Coro e convidados - as sopranos Camila Titinger e Luisa Francesconi Mezzo, o tenor Paulo Mandarino e o barítono Leonardo Neiva. Os ingressos custam R$100,00 (meia entrada R$50,00) .

Na Biblioteca Parque Villa-Lobos, crianças conhecerão mulheres que fizeram história por meio de pinturas que as representam. O Pintando o 7 será às 10h30 da quarta-feira (8). No dia seguinte (9), às 16h, o Luau BVL discutirá o discurso feminino de empoderamento nas práticas poéticas. A atividade será realizada também na Biblioteca de São Paulo, no mesmo dia, mas às 12h30. Toda a programação das bibliotecas é gratuita e não é necessário se inscrever.

Fábricas de Cultura

As Fábricas de Cultura também prepararam atividades especiais para ressaltar a importância da data. Na unidade da Vila Curuçá haverá o Encontro de Leitores com a análise do livro Malala, a menina que queria ir para a escola, de Adriana Carranca, no qual o intuito é mostrar a dimensão dos direitos da mulher na cultura. A atividade será no dia 7, às 15h. No mesmo local, haverá, no dia 11, um Sarau Feminista, às 14h30, a fim de difundir os textos de autores da literatura marginal.

Na unidade de Sapopemba, haverá, no dia 8, às 15h, intervenção no ateliê de bordados com músicas e poesias. Em seguida, uma roda de conversa refletirá sobre a trajetória da mulher na arte. Um pouco mais cedo, às 11h, em Itaim Paulista, serão mostradas as interpretações femininas de composições de Gilberto Gil.

Em Cidade Tiradentes, ainda no dia 8, às 15h30, haverá sessão de cinema com o curta-metragem Não Bata e roda de conversa para discutir os direitos da mulher. A Fábrica de Cultura do Parque Belém fará a atividade literária "Mulheres sem máscaras", no dia 9, às 15h, apresentando histórias de mulheres que mudaram os rumos da história.

