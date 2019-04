Dia de Madonna

E Madonna apresenta seu novo clipe - Medellín, em parceria com Maluma - nesta quarta-feira, 24. O aguardado trabalho vai ao ar às 17h, com exclusividade pela MTV (e seus canais oficiais na internet), durante o MTV Presents Madonna Live & Exclusive: Medellín Video World Premiere - uma live de 30 minutos com os dois artistas respondendo a perguntas dos fãs.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.