Dezessete de julho: um dia marcante na aviação mundial

O local onde a aeronave que fazia o voo TAM 3054 caiu e explodiu em SP hoje é uma praça com a única árvore que sobreviveu ao desastre, uma amoreira. Para os familiares e parentes das vítimas, ela é o símbolo do recomeço - Foto: Reprodução Prefeitura de São Paulo

O dia 17 de julho reúne uma semelhança em anos diferentes. Nos anos de 1996, 2000, 2007 e 2014, a data foi marcada por graves acidentes aéreos.

Em 1996, o voo TWA 800 da extinta companhia aérea Trans World Airlines deveria fazer sua rota regular, de Nova Iorque para Paris. Mas no dia 17 de julho daquele ano a aeronave pousou no Oceano Atlântico perto das Ilhas Moriches, na costa do Estado de Nova Iorque, doze minutos depois de decolar do Aeroporto Internacional John F. Kennedy.

O acidente deixou 230 mortos. O relatório divulgado 4 anos depois indicou que uma explosão dentro do tanque de combustível central da asa direita teria causado o acidente.

No ano 2000, um acidente grave aconteceu com um Boeing 737-2A8 da Alliance Air que fazia a rota Calcutá e Déli, na Índia. Ao realizar o pouso em uma das conexões da rota, no Aeroporto Lok Nayak Jayaprakash na cidade de Patna, depois da autorização para pouso na pista numero 25 do aeroporto, o avião arranhou algumas casas e enfim caiu a 2 quilômetros do aeroporto de Patna. O acidente mantou 60 pessoas, entre passageiros do vôo e pessoas em terra. A causa do acidente foi atribuída a perda de sustentação do avião durante a manobra de pouso.

Em 2007, considerado o pior acidente da história da aviação brasileira o voo da TAM 3054, saiu do aeroporto de Porto Alegre para Congonhas, em São Paulo, onde não conseguiu frear ao pousar. A aeronave acabou saindo da pista e atravessando a Avenida Washington Luís colidindo com o prédio da própria companhia e um posto de gasolina. O acidente que chocou o pais inteiro matou 199 pessoas, sendo 12 em solo.

O relatório de causas do acidente divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão filiado à Força Aérea Brasileira em 2009, atribuiu-o a vários fatores, dentre eles a falha humana pelo posicionamento errôneo dos manetes e a falta de infra-instrutura do segundo aeroporto mais movimentado do País.

Somente em dezembro de 2017 a empresa AirBus fechou um acordo para indenizar em 30 milhões parte das famílias das vítimas do voo 3054, já que uma falha na aeronave seria uma das causas do acidente.

O local onde avião caiu e explodiu hoje é uma praça com a única árvore que sobreviveu ao desastre, uma amoreira, que para os familiares e parentes das vítimas simboliza o recomeço.

Em outro 17 de julho, desta vez em 2014 o Voo Malaysia Airlines 17 caiu perto de Grabove, no leste da Ucrânia, a 40 km da fronteira com a Rússia. Uma das prováveis causas do acidente- que matou 298 pessoas - seria o abatimento acidental através de mísseis. A companhia aérea Malaysia Airlines já tinha perdido em 04 de março do mesmo ano um Boeing 777 MH370, que desapareceu no Oceano Índico e até hoje é um mistério.