Dez dicas de exposições para ver esta semana em São Paulo

Fotógrafo cubano José Alberto Figueroa ganha retrospectiva. Um Autorretrato Cubano traz registros de questões sociais e políticas do país - Foto: Cuba / La Jiribilla

INAUGURAÇÕES

Três mostras chegam à Caixa Cultural

- Com mais de cinco décadas de carreira, o fotógrafo cubano José Alberto Figueroa ganha retrospectiva. Um Autorretrato Cubano traz registros de questões sociais e políticas do país.

- Com fotografias, documentos e escritos, a mostra Flávio de Carvalho - Expedicionário (foto à dir.) exibe registros de excursões do modernista por quatro locais: Amazônia, Paraguai, Andes e EuropaDez dicas de exposições para ver esta semana em São Paulo.

- Entre documentos raros, imagens e esculturas, A Construção do Patrimônio reúne mais de 150 itens de vários acervos do Brasil. Nomes como Tarsila do Amaral e Pierre Verger têm trabalhos exibidos. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Inauguração: 4ª (10). 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 4/3.

ÚLTIMA CHANCE

Amélia Toledo

A mostra Lembrei que Esqueci celebra os 60 anos de carreira da artista, um dos ícones da contracultura brasileira, que morreu em novembro de 2017, aos 90 anos. Com curadoria de Marcus Lontra, a exposição reúne 60 obras, entre esculturas, peças de design, pinturas e desenhos. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 2ª (8).

Burgos 2

A exposição é dividida em dois núcleos. Em um deles, Daniel Melim expõe pinturas de grandes dimensões inspiradas na pop art, feitas com técnicas como stencil e grafite. O outro conta com obras de nomes como Cristina Elias (com desenhos a carvão) e Jorge Morabito (com colagens urbanas). Funarte. Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 10h/18h (sáb. e dom., 15h/18h). Grátis. Até 2ª (8).

Esperança

Com curadoria de Sergio Zobaran, a exposição reúne 24 presépios, em diferentes materiais e estilos, montados por nomes como Adriana Bianchi, Eliana Sanches e Ugo di Pace. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-5393. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até dom. (7).

RECOMENDADAS

Julio Le Parc: da Forma à Ação

O Instituto Tomie Ohtake recebe retrospectiva do argentino, conhecido como um dos pioneiros da arte cinética. Com curadoria de Estrellita B. Brodsky, a mostra exibe mais de cem trabalhos do artista. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 25/2.

No Subúrbio da Modernidade - Di Cavalcanti 120 Anos

Com mais de 200 pinturas, desenhos e ilustrações, a mostra engloba seis décadas da produção do modernista (1897-1976). Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 22/1.

Rodrigo Andrade: Pintura e Matéria (1983-2014)

Com curadoria de Taisa Palhares, a retrospectiva reúne mais de cem obras do paulistano. Conhecido nos anos 1980 pela aproximação com o neoexpressionismo, o artista tem a obra marcada pelo acúmulo de tinta e o uso de elementos como papelão e madeira. A mostra traz desde criações daquele período inicial até uma intervenção pictórica criada para o local da mostra. Estação Pinacoteca. Largo General Osório, 66, metrô Luz, 3335-4990. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 6. (sáb., grátis). Até 12/3.

ARTE E PASSEIO

Renato Russo

O público poderá ver mais de mil itens - entre manuscritos, documentos, cartazes de shows e até uma recriação de seu quarto - ligados ao vocalista da Legião Urbana. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/21h (dom. e fer., 9h/19h; fecha 2ª). Até 28/1. Inf.: bit.ly/renrusso