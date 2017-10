Dez atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

O suplemento Divirta-se, do jornal O Estado de S. Paulo, selecionou dez atrações infantis para o fim de semana na cidade de São Paulo. Entre os eventos listados, há desde peças teatrais até oficinas e passeios em shoppings.

SHOWS

Pequena Orquestra Interativa

Formada por sete músicos, em uma mistura de valsa com música cigana, a Pequena Orquestra Interativa apresenta POIN Convida Os Parlapatões. O espetáculo faz parte do projeto POIN & Circo, com shows do grupo ao lado de companhias circenses. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lugares.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (21), 11h. R$ 5/R$ 17.

OFICINAS

Historietas Assombradas

Na oficina do Espaço Kids, as crianças criam fantoches, chaveiros e porta-doces inspirados nos personagens do desenho animado brasileiro. 3 a 12 anos. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Cerqueira César, 3472-2075. Sáb., 12h/20h; dom., 14h/20h. Grátis. Até 29/10.

SHOPPING

Catavento no Shopping

O espaço reúne experimentos do Museu Catavento, como o Gerador de Van de Graaff, um banco feito de pregos e um ecossistema mantido em uma garrafa. Livre. Shopping Anália Franco. Av. Regente Feijó, 1.739, 4003-4133. Sexta (20) e dom. (22), 13h/20h30; sáb. (21), 10h/20h30. Grátis.

Lemonade Experience

A atração reúne atividades interativas com games em realidade virtual, drones controlados por celular e o Tangram, que reproduz a imagem de peças em um tablet. 4 anos. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4003-4173. Sexta (20), sáb. (21) e dom. (22), 14h/20h. Grátis.

TEATRO

Admirável Nino Novo

Cassio Scapin se transforma mais uma vez no personagem Nino, após 20 anos sem interpretá-lo. Com direção de Maurício Guilherme, a montagem inclui o invisível Espírito da Aventura, na voz de Ney Matogrosso. 60 min. Livre. Teatro das Artes (769 lug.). Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Sáb. e dom., 14h e 17h. R$ 60/R$ 70. Até 12/11.

Bela Adormecida

Dirigido pelo italiano Billy Bond, o musical conta com 40 personagens e vários efeitos especiais. 110 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. e dom., 15h. Sessões extras: dom. (15) e 29/10, 11h30. R$ 60/R$ 140. Até 29/10.

Conto Cantado

A peça da Trupe Pé de Histórias retrata Nina, que adormece e embarca em uma aventura para descobrir o que quer ser quando crescer. 60 min. Livre. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Sexta (20), sáb. (21) e dom. (22), 15h. Grátis.

Fortim

Abalado pela presença do novo namorado da mãe, um filhote de gatinho fantasia que o homem o agrediu. Dir. Cassio Prado. 60 min. 12 anos. Centro Compartilhado de Criação (90 lug.). R. Brig. Galvão, 1.010, Barra Funda, 3392-7485. Estreia sáb. (21). Sáb. e dom., 17h. R$ 40. Até 26/11.

Zepelim (Ou o Balão que Nunca Existiu)

Da Cia. Variante, o espetáculo dirigido por Danilo Mora acompanha Zezinho, garoto que mora no lixão com o vira-lata Pelim e tem o sonho de voar de balão. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 9/11.

ESPECIAL

Fim de Semana em Família

A programação recebe a oficina Congolinária, que apresenta as tradições da República Democrática do Congo, às 14 horas (ingressos a partir das 13h30). Às 16 horas, o folclorista Eduardo Agualuz conduz o espetáculo Sobre Raízes & Flores, um Cancioneiro Encantado, narrativa com canções e contos de roda de várias regiões do Brasil (ingressos a partir das 14h). Itaú Cultural. Av Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (21) e dom. (22), 14h e 16h. Grátis.