Dez atrações infantis para fim de semana na cidade de São Paulo

Como parte do programa Meu Primeiro Municipal, integrantes do Opera Studio apresentam o espetáculo musical João de Barro para Crianças, com versões de clássicos como "Chapeuzinho Vermelho", "Dona Baratinha" e "A Cigarra e a Formiga". 50 min. Livre. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, tel. 3053-2090. Sáb. (4), 12h. R$ 30.

CIRCO

Ah! Com quem será?

Repleto de números de malabarismo, ilusionismo e acrobacias, o espetáculo da companhia circense Abbacircus acompanha uma bruxa solitária em seu castelo. Visitantes inesperados surgem para pedir sua mão em casamento. Dir. Francisco Lcl Rolim. 60 min. Livre. Centro Cultural Tendal da Lapa. R. Guaicurus, 1.100, Lapa, tel. 3862-1837. Sáb. (4), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

TEATRO

Admirável Nino Novo

Cassio Scapin se transforma mais uma vez no personagem Nino, após 20 anos sem interpretá-lo. Com direção de Maurício Guilherme, a montagem inclui o invisível Espírito da Aventura, na voz de Ney Matogrosso. 60 min. Livre. Teatro das Artes (769 lug.). Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, tel. 3034-0075. Sáb. e dom., 14h e 17h. R$ 60/R$ 70. Até 12/11.

Alice no País das Maravilhas

Da Cia. Le Plat du Jour, a peça retrata Alice no prédio de uma grande metrópole, onde vive aventuras usando a própria imaginação. 60 min. 5 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 17/12.

Mequetrefe Sorrateiro

Com direção de Marcello Airoldi, o espetáculo aborda o universo de Menino, que se vê diante da separação dos pais e tem seus prazeres e conhecimentos roubados por um ser desconhecido. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, tel. 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 50. Até 3/12.

Meu Amigo Inventor

Na peça da Cia. de Copas, Caterina é uma garota inteligente que adora inventar máquinas e engenhocas. Em uma de suas experiências, ela consegue trazer do passado Leonardo Da Vinci. Dir. Fernando Escrich. 60 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, tel. 2971-8700. A partir de dom. (5). Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 17/12.

Oliver Twist

Inspirada na obra homônima de Charles Dickens, a montagem da Cia. Um tem direção de Rodrigo Audi e narra as aventuras de um garoto órfão durante a recessão inglesa no século 19. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, tel. 3350-6300. Dom., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 12/11.

Poetinha Camará

Produção da Cia. do Fubá, o espetáculo estimula o gosto pela leitura e música com Vinicius - que acaba descobrindo a história de um outro Vinicius, o de Moraes. As apresentações ocorrem em diferentes bibliotecas da cidade. 45 min. 6 a 12 anos. Biblioteca Affonso Taunay. R. Taquari, 549, Mooca, tel. 2292-5126. 5ª (9), 10h e 14h. Grátis.

Sanfona Velha do Fole Furado

Com Cris Miguel e Danilo Tomic, a peça é uma homenagem a Luiz Gonzaga e tem trilha musical executada ao vivo com sanfona, zabumba, triângulo e piano. No cenário, um teatro de bonecos conduz o público pelo universo do sertão. 50 min. Livre. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, tel. 3675-1595. Dom., 11h. R$ 15/R$ 50. Até 26/11.

Space Invaders

Com músicas de David Bowie, a peça da Cia. do Fubá é dirigida e escrita por Fernanda Gama e revela o olhar de Caio, adolescente que se sente isolado como um astronauta fora de órbita e traduz sua experiência em uma HQ. 75 min. 12 anos. Espaço Elevador (41 lug.). R. 13 de Maio, 222, Bela Vista, tel. 3477-7732. Estreia sáb. (4). Sáb. e dom., 19h. R$ 30. Até 10/12.