Detox, de 'RuPaul's Drag Race', de encontra com a 'sósia' Claudia Raia

A drag queen Detox, que participou da quinta temporada de "RuPaul's Drag Race", veio ao Brasil e se encontrou com Claudia Raia, o que deixou muitos fãs - que consideram as duas muito parecidas - entusiasmados.

O encontro ocorreu no domingo, 20, depois da apresentação de "Cantando na Chuva", musical no qual Claudia atua ao lado do marido, Jarbas Homem de Melo. Pelo Stories do Instagram, a atriz registrou o momento, em que ambas trocam elogios, falam dos vestidos e da maquiagem.

"Maravilhosa, Detox, ela se montou toda. Prazer recebê-la aqui, receber esse talento, porque eu vi várias performances dela e ela é babado", disse Claudia.

A drag disse ter se divertido assistindo ao musical, embora não tivesse entendido uma palavra sequer. Ela postou uma foto ao lado da atriz em que se refere a ela como "minha gêmea brasileira". "Com certeza somos a mesma pessoa", escreveu Detox na legenda de outra foto.

