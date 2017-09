'Despacito' ao som de calculadoras viraliza na internet

Você já ouviu muitas versões de Despacito, mas esta é nova.

Um vídeo de um usuário japonês tocando o hit, de Luis Fonsi em parceria com Daddy Yankee, com sons produzidos apenas por duas calculadoras, viralizou. Desde que foi postado, no dia 1º, ele já ultrapassou a marca de 250 mil exibições no YouTube.

O "instrumento" utilizado pelo japonês é uma calculadora de fabricação chinesa, que ele comprou, segundo comentou no vídeo, por um site de vendas na internet. Ela é capaz de tocar diferentes músicas e mais de 20 tons.

