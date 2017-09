Desistência por ausência de Lady Gaga será pequena, acredita Rock in Rio

A vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina, acredita que o número de desistências e pedidos de reembolso de ingresso por conta da ausência da cantora Lady Gaga será pequeno. Roberta disse que o diretor artístico do festival, Paulo Fellin, recebeu a notícia do cancelamento da vinda de Gaga, por motivo de saúde, às 6 horas de quinta-feira. Começou então uma grande operação para arrumar um substituto e comunicar a mudança ao público.

"Estou bem curiosa para ver o que vai acontecer, nossa expectativa é de que não vai esvaziar. Claro que vai ter muito fã supertriste. Mas no Rock in Rio Lisboa tivemos uma situação assim e foi irrisório. Na quinta, 14, nosso monitoramento de redes sociais mostrou que só 0,7% das pessoas iam desistir", disse Roberta. A opção pelo Maroon 5 no lugar de Gaga se deu porque a banda já tocaria sábado, e estava em Curitiba. "Eles foram muito parceiros. A equipe não dormiu."

O cancelamento de Gaga, que seria a principal atração desta sexta, depois de Ivete Sangalo, Pet Shop Boys e 5 seconds of summer, deixou muitos fãs decepcionados. Na quinta-feira, 14, o jornal "O Estado de S. Paulo" entrevistou muita gente chorando.

Sentindo muitas dores no corpo, Gaga não pôde viajar, e será substituída pela banda Maroon 5, que já fechará a noite de amanhã no Palco Mundo. Ela tem fibromialgia, ou síndrome da dor generalizada, o que causa dores agudas espalhadas pelo corpo, além de fadiga e outros desconfortos.

