Desafio musical

A partir de domingo, 27, estreia a nova edição do programa PopStar, com 13 concorrentes. Com apresentação de Taís Araújo, o reality musical terá a disputa entre Babi, Claudia Ohana, Eriberto Leão, Helga Nemetik, George Sauma, Leticia Sabatella, Marcelo Serrado, Nany People, Robson Nunes, Totia Meireles, Yara Charry, o repórter Danilo Vieira e o atleta Jakson Follmann. A direção geral ficou por conta de Flavio Goldemberg e terá o ator João Côrtes na reportagem.

