Deputado Dr. Paulo Siufi prestigia encenação Paixão de Cristo em Aquidauana

A cidade de Aquidauana realizou nesta sexta-feira santa (14/4), a 3° edição da encenação "Paixão de Cristo", representado pela Cia teatral AquidaArte, na Praça Nossa Senhora da Imaculada Conceição.



Convidado pelo Diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, Humberto Torres, o deputado estadual Dr. Paulo Siufi prestigiou a encenação ao lado do prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro e da primeira-dama, Maria Eliza.



O momento de grande emoção e reflexão, contou com a presença de mais de 5 mil pessoas.



"A sexta-feira santa é um dia de reflexão, de oração e de silêncio. Foi emocionante poder assistir e sentir todo o sofrimento da morte e a alegria da ressurreição de Jesus Cristo. Agradeço os cidadãos aquidauanenses pela recepção e boas-vindas com que fui recebido e pela oportunidade de ter vivido com eles, esse momento único de fé e amor", agradeceu o deputado .



Um dos maiores espetáculos ao ar livre de todo o Mato Grosso do Sul, a peça teatral foi dirigida por Humberto Torres e teve a participação de mais de 100 pessoas distribuídas no elenco, produção e assessoramento técnico, que juntos compõem a Cia Teatral AquidaArte.

