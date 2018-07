Depois do filme 'Mamma Mia!', Cher lançará álbum com temas do grupo ABBA

A cantora americana Cher, que aparece na sequência do filme em homenagem ao grupo ABBA Mamma Mia!, anunciou na terça-feira, 17, que lançará um álbum com versões de canções da lendária banda sueca.

Em entrevista no canal NBC para a divulgação do filme Mamma Mia! Lá Vamos nós de Novo, que estreia dia 26 de julho no Brasil, a cantora e atriz de 72 anos disse que a inspiração para o disco surgiu quando cantou uma das músicas mais emblemáticas do quarteto. "Depois de interpretar a canção Fernando achei que seria muito divertido fazer um disco com canções do ABBA. E foi o que fiz", contou. O resultado, assegurou, será original.

"Não é o que você pensa quando pensa em ABBA, porque fiz de outra maneira", disse, sem dar uma data de lançamento de seu novo trabalho.

O musical original Mamma Mia! e, posteriormente, o filme passeiam por canções de ABBA para contar a história de Sophie, que planeja seu casamento em uma ilha grega junto com sua mãe, Donna, enquanto tenta identificar quem é seu pai, com resultados cômicos.

Na sequência, Cher vive a mãe de Donna, novamente interpretada por Meryl Streep.

A produção chega pouco depois de o ABBA anunciar a gravação de duas novas canções, 35 anos após seu último single.